Громадський діяч Андрій Пальчевський розповів про жахливу ситуацію у сфері охорони здоров'я України

Свою думку він висловив у ток-шоу "Пульс" на 112 каналі, повідомляє Politeka.net.

«Ми всі знаємо, для того, щоб вирішити питання з медициною, треба обов'язково заносити гроші. Коли я почав тут виступати, на мене стали шикать: "ви що? Яка платна медицина?". А яка у нас медицина? Тільки вона зроблена таким хитрозробленим чином, коли все, що було створено народом, потім дісталося якимось напівлегальним способом людям, які отримують вигоду, використовуючи інфраструктуру від старої радянської України»,-зазначив Пальчевський.

Він пояснив, що українці йдуть на операцію, за яку змушені платити великі гроші. Не заплатити людина не може.

"А хто платить 5 тисяч доларів хворому? Він що ці 5 тисяч накрав? Вчителю, фермеру, пенсіонеру? У них що є така можливість? Ні. Значить виходить, що в цій сфері, яка існує у нас майже 30 років, склалася ситуація цієї гібридної медицини, коли всі витрати лягають на державу, а доходи – в кишеню. Я щось плутаю?» ,- підкреслив громадський діяч.

Пальчевський також нагадав, що Інститут генетики і молекулярної біології Академії наук досі не отримав гроші, які нібито були виділені на створення вакцини.

«А ви пам'ятаєте морди тих самих казнокрадів, коли вони виступали перед вами тут і розповідали, що гроші виділені, що буде все українське, все буде зроблено. Хтось відповів за цю брехню?» ,- додав він.

Нагадаємо, що Пальчевський запропонував родині президента переїхати на Троєщину: "щоб відключили водичку на три тижні, сміття вивозили ночами".

Як повідомляла Politeka, Пальчевський закликав президента відреагувати на свавілля в Україні: "якщо Зеленський не застосує владу, буде...".

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський звернувся до українців перед виборами: "треба показати владі, що вона веде нас не туди!".