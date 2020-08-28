Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал об ужасной ситуации в сфере здравоохранения Украины

Свое мнение он высказал в ток-шоу «Пульс» на 112 канале, сообщает Politeka.net.

«Мы все знаем, для того, чтобы решить вопрос с медициной, надо обязательно заносить деньги. Когда я начал здесь выступать, на меня стали шикать: «Вы что? Какая платная медицина?». А какая у нас медицина? Только она сделана таким хитросделанным образом, когда все, что было создано народом, потом досталось каким-то полулегальным способом людям, которые извлекают выгоду, используя инфраструктуру от старой советской Украины», - отметил Пальчевский.

Он объяснил, что украинцы идут на операцию, за которую вынуждены платить большие деньги. Не заплатить человек не может.

«А кто платит 5 тысяч долларов больному? Он что эти 5 тысяч наворовал? Учителю, фермеру, пенсионеру? У них что есть такая возможность? Нет. Значит получается, что в этой сфере, которая существует у нас почти 30 лет, сложилась ситуация этой гибридной медицины, когда все расходы ложатся на государство, а доходы – в карман. Я что-то путаю?», - подчеркнул общественный деятель.

Пальчевский также напомнил, что Институт генетики и молекулярной биологии Академии наук до сих пор не получил деньги, которые якобы были выделены на создание вакцины.

«А вы помните морды тех самых казнокрадов, когда они выступали перед вами здесь и рассказывали, что деньги выделены, что будет все украинское, все будет сделано. Кто-то ответил за это вранье?», - добавил он.

Напомним, что Пальчевский предложил семье президента переехать на Троещину: "Чтобы отключили водичку на три недели, мусор вывозили по ночам".

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал президента отреагировать на беспредел в Украине: "Если Зеленский не применит власть, будет...".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский обратился к украинцам перед выборами: "Надо показать власти, что она ведет нас не туда!".