НБУ з 1 вересня вводить нові правила, які покликані дещо спростити життя українців

Зміни стосуються розкриття банками інформації про послуги в рекламі і на сайтах, повідомили в прес-службі національного регулятора.

Тепер на сайтах і в рекламі банків повинна з'явитися достовірна, правдива, актуальна і достатня за обсягом інформація про депозити і кредити, їх вартість, умови і ризики, яка не буде вводити клієнтів в оману.

Інформації повинно бути достатньо, щоб потенційні клієнти змогли зрозуміти умови отримання послуг і прийняти дійсно виважене рішення.

Вимоги стосуються реклами потелевізору, на радіо, на білбордах і на інтернет-банерах.

Зазначається, що вимоги стосуються лише реклами конкретних продуктів або послуг для громадян і не поширюються на рекламу послуг для бізнесу та фізичних осіб-підприємців, а також не застосовуються до іміджевої та категорійної реклами банків.

Нові правила полягають в наступному:

всі банки повинні надавати повну інформацію про кредити та депозити для громадян на вебсайті в єдиному уніфікованому форматі;

перш за все банки зобов'язані вказувати реальну річну ставку по кредиту, наявність додаткових послуг і їх вартість для клієнта, термін послуги, орієнтовну загальну вартість кредиту, періодичність погашення кредиту, попередження про можливі наслідки в разі прострочення виплат по кредиту, умови дострокового зняття грошей з депозиту та інші;

клієнт, зайшовши на сайт будь-якого банку, повинен мати можливість завантажити файл з вичерпною інформацією про повну вартість, умови отримання послуги, ризики для себе та інше. Також на сайтах банків повинні заробити калькулятори для розрахунку витрат за користування споживчим кредитом або доходів від розміщення коштів на депозит;

реклама кредитів і депозитів для громадян не повинна ускладнювати візуальне сприйняття інформації про послугу;

у рекламі обов'язково повинні бути вказані основні характеристики послуги: для кредиту – реальна річна процентна ставка, максимальна сума кредиту і його термін, для депозиту – річна процентна ставка, термін вкладу, валюта і мінімальна сума.

За неналежне розкриття інформації передбачені штрафні санкції від 50 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 13600 гривень) за кожне порушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з Вересня 2020 року українці зможуть обміняти сильно зношені гривні в будь-якому з банків країни.

При цьому українцям рекомендують звертатися виключно в банки, які мають надійну репутацію. Перевірити банк можна за допомогою сервісу CONTR AGENT. Там можна ознайомитися з актуальною та достовірною інформацією з Державних реєстрів та відкритих джерел.

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