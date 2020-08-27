Російська балерина Анастасія Волочкова потрапила в новий скандал під час відпочинку в Туреччині

Про це зірка розповіла у своєму пості, розміщеному в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)

Зірка позувала в пляжному салатовому платті, виставивши вперед ніжку в незвичних шльопанцях. Завершили образ зірки окуляри, якими вона закрила очі від сонця.

Артистка стояла біля м'яких меблів й столу з нарізаними фруктами в тарілках.

Волочкова розповіла, що з її карт знімають гроші служби приставів. При цьому зірка підкреслила, що робиться це без пояснення причин.

"У сьогоднішньому випадку це зняття значної для мене суми грошей вже з рахунку іншого банку. Причому тих грошей, які незаконно у мене були зняті в квітні, а після мого звернення до суду і перемоги повернуті мені", - підкреслила артистка.

Анастасія обурюється тому, що ніхто не розбирається в законності списування коштів.

"Звичайно, на відомих і публічних людях зручніше влаштовувати цю показуху. І ще не додзвонитися до цих приставів! Жоден із зазначених телефонів не дійсний!",- зазначила Волочкова.

Однак балерина повідомила, що не збирається закінчувати свій відпочинок, адже у неї є на руках рішення суду про незаконність списання коштів.

"Вівторкове зняття тієї ж суми я вважаю свавіллям!",- обурилася артистка.

У підсумку зірка пообіцяла розібратися у всьому:

"Я не залишу цю ситуацію. Мені відомо, що багато людей потрапляють в такі ситуації... Зараз такий складний час! У багатьох немає роботи і можливості заробляти гроші! А ви грабуєте без дотримання закону. У вас совість є?! Або почуття сорому за скоєне..😝🤮".

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