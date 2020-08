View this post on Instagram

Возмущению моему нет предела! Ну как же так?! Когда службы приставов повторно снимают деньги с карт и счетов без объяснения причин.! В сегодняшнем случае это снятие значительной для меня суммы денег уже со счета другого банка. Причём тех денег, которые незаконно у меня были сняты в апреле, а после моего обращения в суд и победы возвращены мне. Почему никто не разбирается в законности списывания у людей денег?! Конечно, на известных и публичных людях удобнее устраивать эту показуху. И ведь не дозвониться до этих приставов! Ни один из указанных телефонов НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН! Смотрите все в карусельке. Я продолжу свой отдых. Помимо возмущения, у меня есть на руках определения суда о том, что и в первый раз эта сумма денег была снята у меня незаконно. Но из чувства уважения к суду я не стану его опубликовывать. А теперь вторничное снятие той же суммы я считаю беспределом! Пристав САМБИЕВ Умар ХАСАНОВИЧ, отзовитесь! Как номера моих счетов узнавать и незаконно мошеннически снимать деньги-Вы первый. А показать Ваше лицо и ответить на звонки-трусливо скрываетесь. Потому что Вам, видимо, есть что скрывать. Ваше место- Красногорск, ул. Школьная,6. Я не оставлю эту ситуацию. Мне ведомо, что многие люди попадают в такие ситуации.. Сейчас такое сложное время! У многих нет работы и возможности зарабатывать деньги! А Вы грабите без соблюдения закона. У Вас совесть есть?! Или чувство стыда за содеянное..😝🤮 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #rixossungate