Російська балерина Анастасія Волочкова потрапила в новий скандал під час відпочинку в Туреччині

Про це зірка розповіла у своєму пості, розміщеному в Instagram, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки) 

Зірка позувала в пляжному салатовому платті, виставивши вперед ніжку в незвичних шльопанцях. Завершили образ зірки окуляри, якими вона закрила очі від сонця. 

Артистка стояла біля м'яких меблів й столу з нарізаними фруктами в тарілках. 

Волочкова розповіла, що з її карт знімають гроші служби приставів. При цьому зірка підкреслила, що робиться це без пояснення причин. 

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"У сьогоднішньому випадку це зняття значної для мене суми грошей вже з рахунку іншого банку. Причому тих грошей, які незаконно у мене були зняті в квітні, а після мого звернення до суду і перемоги повернуті мені", - підкреслила артистка. 

Анастасія обурюється тому, що ніхто не розбирається в законності списування коштів.

"Звичайно, на відомих і публічних людях зручніше влаштовувати цю показуху. І ще не додзвонитися до цих приставів! Жоден із зазначених телефонів не дійсний!",- зазначила Волочкова. 

Однак балерина повідомила, що не збирається закінчувати свій відпочинок, адже у неї є на руках рішення суду про незаконність списання коштів. 

"Вівторкове зняття тієї ж суми я вважаю свавіллям!",- обурилася артистка. 

У підсумку зірка пообіцяла розібратися у всьому: 

"Я не залишу цю ситуацію. Мені відомо, що багато людей потрапляють в такі ситуації... Зараз такий складний час! У багатьох немає роботи і можливості заробляти гроші! А ви грабуєте без дотримання закону. У вас совість є?! Або почуття сорому за скоєне..😝🤮". 

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Возмущению моему нет предела! Ну как же так?! Когда службы приставов повторно снимают деньги с карт и счетов без объяснения причин.! В сегодняшнем случае это снятие значительной для меня суммы денег уже со счета другого банка. Причём тех денег, которые незаконно у меня были сняты в апреле, а после моего обращения в суд и победы возвращены мне. Почему никто не разбирается в законности списывания у людей денег?! Конечно, на известных и публичных людях удобнее устраивать эту показуху. И ведь не дозвониться до этих приставов! Ни один из указанных телефонов НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЕН! Смотрите все в карусельке. Я продолжу свой отдых. Помимо возмущения, у меня есть на руках определения суда о том, что и в первый раз эта сумма денег была снята у меня незаконно. Но из чувства уважения к суду я не стану его опубликовывать. А теперь вторничное снятие той же суммы я считаю беспределом! Пристав САМБИЕВ Умар ХАСАНОВИЧ, отзовитесь! Как номера моих счетов узнавать и незаконно мошеннически снимать деньги-Вы первый. А показать Ваше лицо и ответить на звонки-трусливо скрываетесь. Потому что Вам, видимо, есть что скрывать. Ваше место- Красногорск, ул. Школьная,6. Я не оставлю эту ситуацию. Мне ведомо, что многие люди попадают в такие ситуации.. Сейчас такое сложное время! У многих нет работы и возможности зарабатывать деньги! А Вы грабите без соблюдения закона. У Вас совесть есть?! Или чувство стыда за содеянное..😝🤮 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #rixossungate

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