Топ-модель Белла Хадід похвалилася кадрами з жаркого відпочинку разом з подружкою

Топ-модель знає, як дивувати публіку, тому на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram вона публікує в основному кадри, на яких демонструє свою фігуру в самих різних образах.

Цього разу струнка красуня повеселилася на пляжі разом з подружкою. Для літньої прогулянки модель вибрала міні-бікіні з леопардовим принтом, який вельми популярний в цей сезоні. Також Белла продемонструвала ще один кадр, на якому вже лежала на дошці для серфінгу, вип'ятивши принади і захопивши фанатів засмаглими ногами.

Як відомо, у дівчини свій догляд за тілом і фігурою, вона тщтательно стежить за харчуванням, щоб завжди бути у формі. Ось як реагують фанати:

"Я теж хочу піти пограти ... який дитячий майданчик. І товариші по іграх теж непогані", "принцеса xx", " просто велична❤️❤️❤️", "подивися глибше???", "Серйозно я потребую тебе", "красуня🤤 🤤 🤤", "Ось чому Зої і Лука повинні поговорити😭", "настоящая левиця️❤️", "яка зірочка️", "подобається😍", "Королева Белла", "як згинається", - написали фанати.

До цього Емілі Ратаковскі показала, як веселиться з Белою Хадід на пляжі. Як відомо, дівчата відомі завдяки своїм струнким і підтягнутим фігуром. Свої достоїнства Емілі і Белла демонструють з легкістю і без збентеження. Будучи моделями, одними з найпопулярніших в світі, дівчата також люблять епатувати публіку спільними появами.

Моделям вдається вражати мережу не тільки на показах і під час вечірок. Дівчата також люблять актиний відпочинок, тому вже не раз світилися під час розваг на пляжі. На одному з таких фото Емілі і Белла показали, як веселилися, роз'їжджаючи на скутерах біля берега.

При цьому обидві красуні були в одних лише чорних бікіні, вдало підкреслили їх стрункі тіла. Фанати відразу ж відзначили, що ці дівчата "ангели, яким подобається пустувати на пляжі".

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