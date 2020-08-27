Українська співачка Тіна Кароль показала відео зі своїм "любим"

Як передає Politeka.net, спільне відео артистка опублікувала на своїй сторінці Instagram у розділі «сторіс».

На відео Тіна Кароль сидить поруч зі своїм піар-менеджером Павлом Орловим. При цьому на відео накладено "стиль", який малює на їхніх обличчях сердечка.

Таким чином співачка привітала своє піар-менеджера з днем народження.

На відео Кароль відображена в чорній сукні з глибоким декольте, оголює пишний бюст.

"Любий мій! Ти хранитель мій! Я дуже сильно люлюлю! З днем варення! Все інше... не публічно", - написала Кароль.

Відзначимо, сторінка Павла Орлова-один з п'яти акаунтів, на які Тіна Кароль підписана в Instagram. Вона неодноразово говорила в своїх інтерв'ю, що з менеджером її пов'язують не тільки робочі, а й людські відносини.

"Друзів вкрай мало. Ось Паша мій друг, але і йому Я не буду розповідати всього. Навіщо, щоб він бачив мене ранимою, нещасною, сумною? Нехай бачить мене красивою, щасливою", - зізнавалася співачка раніше.

Павло Орлов супроводжує Кароль на всіх заходах і концертах, розробляє стратегію просування виконавиці, спілкується з пресою і стежить за виходом публікацій. І це лише мала частина обов'язків, покладених на"піарника".

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні ошелешила виглядом перед молодим красенем.