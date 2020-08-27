Тільки так наш народ можна змусити ретельніше мити руки і дотримуватися масочного режиму

Так вважає автор нової електронної петиції, опублікованої на сайті Офісу президента, передає Politeka.net.

"Прошу ввести штраф для тих, хто заразився китайським вірусом. Оскільки тільки штраф змусить наших людей частіше мити руки, і надягати маски в людних місцях", - йдеться в назві петиції.

За інформацією автора звернення Андрія Макушака, в даний час в Україні щодня фіксують близько 2000 нових випадків захворювання (наприклад, за останню добу, 27 серпня, МОЗ заявило про 1974 заражених).

"Наші люди не цінують своє життя: переходять вулиці на червоне світло, перевищують швидкість, сідають п'яні за кермо... єдине, що їх зупиняє - це штрафи. Тому вважаю, що тільки штраф змусить наших людей частіше мити руки, і надягати маски в людних місцях, менше контактувати з іншими. Причому, чим вище штраф - тим більше людей буде слідувати рекомендаціям", - пояснив свою позицію автор петиції.

Отримані кошти українець пропонує направляти на безкоштовні ПЛР тести всім бажаючим і допомогу хворим. Медпрацівників та пенсіонерів чоловік просить звільнити від штрафів.

Проте, поки українці залишилися байдужі до цієї ініціативи, і петицію підписала дуже маленька кількість людей.

Нагадаємо, 17 березня цього року в силу вступив закон, який вводить штрафи за порушення режиму карантину для громадян у розмірі від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, для посадових осіб - від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.