Магнітні бурі у вересні 2020 будуть екстремально інтенсивними

Однак є і хороша новина - цих ударів буде небагато.

Відзначається, що в періоди магнітних бур людей чекають безсоння, тремор кінцівок, тахікардія, втома і головні болі, позбутися яких буде нелегко.

Потужна магнітна буря обрушиться 6 вересня. В цей час велика ймовірність виникнення безсоння. Також можливі проблеми психо-емоційного характеру. Тому експерти радять прогулянки на свіжому повітрі (особливо перед сном), трав'яні чаї (м'ята, ромашка, меліса) і медитації. Добре діє в такі періоди і контрастний душ.

Другий Магнітний удар буде 29-30 вересня. Його небезпека зростає ще за рахунок тривалості. Магнітна буря почнеться рано вранці 29-го числа (вівторок), а 30 вересня досягне піку.

Відзначається, що в ці дні вплив магнітних бур можуть відчути на собі і здорові люди. При цьому найважче буде алергікам, гіпертонікам і людям, які схильні до психологічних розладів.

У такі дні потрібно намагатися уникати стресів, відмовитися від фастфуду, жирної їжі та алкогольних напоїв.

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