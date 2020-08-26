Популярна виконавиця Міша Романова, яка раніше була солісткою "ВІА Гри", посвітила фігурою в новій фотосесії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує на тлі Басейну в облягаючому бежевому вбранні, випромінюючи красу й елегантність. Саму фотографію вона ніяк не прокоментувала, хоча її шанувальники прийшли в захват від побаченого.

«Вогонь 🔥, шикарна», «нарешті зачіску поміняли. Це вау ефект відразу! Для такої красуні попередня а-ля Монро була», «чесно кажучи, навіть не впізнала на цьому фото», «цариця, богиня», «до чого ж хороша, чортиця», «Нереально красива💚», «нереальна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, колишня солістка групи "ВІА Гра" Міша Романова похвалилася розкішним тілом під час виступу

Так, на опублікованих кадрах Романова позує в пікантному вбранні під час виступу, роздягаючись і попутно виконуючи пісню. Як можна помітити, зірка залишилася у відвертому боді, яке ледь витримувало її розкішні форми.

На інших знімках Романова на тому ж концерті виконує жаркий танець в оточенні своєї підтанцьовки.

Нагадавши, спекотна екс-ВІА Гра вразила глибиною декольте, засвітивши солодку полуничку:"найнебезпечніше місце".

Як повідомляла Politeka, розпусна зірка "ВІА Гри" Міша Романова задерла ногу заради пікантного фото.

Також Politeka писала, що блондинка з "ВІА Гри" змінила образ і нарвалася на жорстку критику.