Популярная исполнительница Миша Романова, которая раньше была солисткой «ВИА Гры», посветила фигурой в новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, красотка позирует на фоне бассейна в облегающем бежевом наряде, излучая красоту и элегантность. Саму фотографию она никак не прокомментировала, хотя ее поклонники пришли в восторг от увиденного.

«Огонь 🔥, шикарная», «Наконец-то причёску поменяли. Это вау эффект сразу! Для такой красавицы предыдущая а-ля Монро была», «Честно говоря, даже не узнала на этом фото», «царица, богиня», «до чего же хороша, чертовка», «Нереально красивая💚», «нереальная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Миша Романова похвасталась роскошным телом во время выступления

Так, на опубликованных кадрах Романова позирует в пикантном наряде во время выступления, раздеваясь и попутно исполняя песню. Как можно заметить, звезда осталась в откровенном боди, которое едва выдерживало ее роскошные формы.

На других снимках Романова на том же концерте исполняет жаркий танец в окружении своей подтанцовки.

Напомним, знойная экс-ВИА Гра впечатлила глубиной декольте, засветив сладкую клубничку: "Самое опасное место".

Как сообщала Politeka, распутная звезда "ВИА Гры" Миша Романова задрала ногу ради пикантного фото.

Также Politeka писала, что блондинка из "ВИА ГРы" сменила образ и нарвалась на жесткую критику.