44-річна російська балерина Анастасія Волочкова вирішила продемонструвати свої таланти на відпочинку в Туреччині

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в повний зріст в білій пляжній міні-сукні, натягнутій поверх бікіні, з величезною червоною матрьошкою спереду.

Настя стояла біля мольберта, на якому була причеплена листівка з її концертною програмою, і картинно змахнула рукою. У цей момент балерина засвітила татуювання на зап'ясті.

Відомо, що ці ієрогліфи від пристріту Насті робив під Бангкоком той же чернець, що набивав тату й голлівудській актрисі Анджеліні Джолі.

У підписі до фото Волочкова проговорилася про сюрприз, який готує іншим відпочиваючим:

"Буду рада бачити гостей нашого готелю сьогодні о 21: 00 в амфітеатрі.😊 Я просто вирішила від душі подарувати вам творчий сюрприз.😊 трохи хвилююся...🙈 Сценічні умови не зовсім підходящі, але зроблю все, що в моїх силах, спираючись на професіоналізм.🙏 Дітей, які бажають взяти участь у фіналі, запрошую на репетицію о 20: 00😊 на сцені. Перед дитячою дискотекою.💃".

На жаль, користувачі не можуть залишити відгуки на цей пост, так як Анастасія закрила можливість коментувати.

Раніше ми повідомляли, Волочкова виставила кадри приємної зустрічі з іншими артистами, які зараз також знаходяться в Туреччині. Балерина постала в довгій сукні, дозволивши собі необачно "забути" про ліфчик.

"Вчора після концерту Artik&Asti в нашому готелі в Кемері ми так душевно зустрілися в гримерці з Ганною і Артемом і з їхніми сім'ями!🙏 😊 Так приємно, що вони запросили!🙏 Взагалі здорово зустрічати співвітчизників за кордоном, а артистів - ще більше!😊", - повідомила артистка.

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