Уряд попередив українців про продовження адаптивного карантину

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, Кабінет міністрів через погіршення епідеміологічної ситуації готовий продовжити карантин в Україні до 1 листопада 2020 року.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, обмежувальні заходи діятимуть до 31 жовтня включно.

"Адаптивний карантин дозволяє нам тримати баланс між обмеженнями і нормальним життям. Але збільшення захворюваності змушує нас діяти більш рішуче. Обмеження і зонування діятиме як мінімум до 1 листопада. Карантин діятиме в тій формі, як ми зараз його застосовуємо", - заявив Денис Шмигаль під час сьогоднішнього засідання уряду.

Більш того, Україна попередила, що закриє в'їзд в країну для іноземних громадян. Ця заборона, ймовірно, діятиме до кінця наступного місяця.

"Враховуючи рівень захворюваності, ми повинні захистити наших співгромадян і проявити відповідальність перед нашими іноземними партнерами. Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб майже до кінця вересня закрити в'їзд для іноземних громадян", – попередив глава Кабміну.



В'їхати в Україну, як додав Шмигаль, зможуть ті іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні, які є членами міжнародних і гуманітарних місій, або членами екіпажів суден тощо.

Також буде заборонена робота нічних клубів і розважальних закладів. Це стосується і масових заходів в Умані на єврейський Новий рік.

Підсумовуючи, прем'єр-міністр на засіданні заявив, що в окремих випадках дозвіл на в'їзд на територію України зможе надавати глава ДПСУ.

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