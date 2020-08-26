Дощі спробують витіснути суху погоду з території України

Про це у своєму прогнозі погоди зазначила авторитетний синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За словами спеціаліста, дощитиме завтра, 27 серпня, переважно в північних українских регіонах.

"Ніби й є ще літня спека, але листочки вже нападали і багато жовтих. Ніби й осінні свіжі градуси дощ приніс, але одразу - сонце і знову одягаєш чорні окуляри і знімаєш кардиганчик... В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи зачепить західну частину", - попередила Діденко у Facebook.

В інших регіонах, як зазначає синоптик, буде сухо й відносно тепло. У західних та північних областях стовпчики термометрів піднимуться вдень від 20 до +25 градусів.

"На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26+31 градус. У Києві в четвер очікується дощ і близько +23 градусів. Потепління припаде на вихідні. Так що літо з осінню поки що й далі тупцятимуть на порозі", - своєрідно резумувала Діденко, озвучуючи прогноз погоди на 27 серпня.

Раніше ми розповідали, що в Україну йде похолодання. Сьогодні, 26 серпня, на півночі України очікуються дощі, а температура повітря опуститься до 22-25 градусів. Опади пройдуть у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.

У центрі і на Сході країни буде трохи тепліше. Вдень стовпчики термометра прогріються до 25-27 градусів, а на Заході буде також сухо й без опадів.

Повноцінне літо збережеться поки що і на півдні України. Українці зможуть насолодитися останніми курортними днями з температурою 28-30 градусів, а у Києві очікується хмарна погода.

Нагадаємо, що циклон вирішив зіпсувати українцям кінець літа, точний прогноз погоди: де вдарять зливи і похолодання.

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