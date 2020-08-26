Названа дата, коли метеозалежні українці відчують на собі новий удар з космосу

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН.

За інформацією фахівців, українці повинні бути готові до затяжної магнітної бурі в кінці літа.

Сильна і затяжна магнітна буря почнеться 29 серпня і триватиме до кінця місяця. Найважчим днем для стану здоров'я українців буде саме 29 серпня.

У ці дні, як попереджають експерти, можливий сильний занепад сил, головні болі і мігрені, загострення психічних і хронічних хвороб, можуть виникнути проблеми зі сном. На наступний день магнітна буря ослабне, але погане самопочуття люди також зможуть відчути.

Під час магнітних бур медики рекомендують українцям відмовитися від сильних фізичних навантажень і менше перебувати на сонці.

Щоб підбадьоритися, вранці краще приймати холодний душ, а ввечері для розслаблення краще прийняти ванну. У ці дні медики також радять відмовитися від фастфуду, жирної їжі та алкогольних напоїв.

Якщо ж українці скаржаться на будь-які хронічні хвороби, то фахівці радять носити з собою аптечку з необхідними ліками, щоб магнітна буря не застала їх зненацька.

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