Кабмін має намір заборонити в'їзд в Україну з країн, які потрапляють в "червону" зону епідемічної небезпеки

Як передає Politeka.net, таке рішення члени уряду прийняли 25 серпня в ході селекторної наради, повідомляє прес-служба офісу президента. Приводом для нової заборони стало значне зростання захворюваності китайським вірусом по всьому світу.

В даний час Кабінет Міністрів складає нові правила, за якими іноземці зможуть в'їжджати на територію України. Згідно з планами, протягом 30 днів не можна буде перетинати український кордон громадянам країн, які знаходяться в "червоній" карантинній зоні. Уточнюється, що заборона не торкнеться транзитний транспорт і учасників гуманітарних місій. Чиновники поки не розкривають, як скоро просувається робота і коли саме заборона набуде чинності.

Поки ж всім пасажирам, які прибули в Україну з найнебезпечнішої зони, потрібно за добу пройти тест методом ПЛР, надати результати аналогічного дослідження, зробленого не пізніше, ніж за 48 годин, або ж пройти 14-денну ізоляцію. Список країн по зонах постійно оновлюється, і до того часу, коли Кабмін затвердить нові заходи, ситуація може кардинально змінитися.

Тим часом, з 24 серпня всередині України теж діють нові обмеження. Зокрема, змінилися зони карантину на наступні 14 днів.

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