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Долар злетить, а Євро здасть позиції, НБУ озвучив свіжий прогноз: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 26 серпня здивує різною поведінкою долара і євро

Так, долар 26 серпня коштуватиме 27,438 Гривень, у той час як днем раніше його продавали по 27,39 гривень. Таким чином "зелені" показали невелике зростання за день.

А ось євро, навпаки, за день трохи просів. 26 серпня 1 євро можна буде купити за 32,4 гривні, хоча днем раніше його продавали по 32,46 гривні за євро.

На території військового коледжу в Києві нетверезий водій скоїв наїзд на трьох курсанток

На території військового коледжу в Києві на вул.Зоологічній нетверезий водій скоїв наїзд на трьох дівчат-курсанток.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто "Тойота Пріус" скоїв наїзд на трьох курсанток військового вишу... попередньо встановлено: водій, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, які стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок ДТП троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували", - йдеться в оприлюдненому у вівторок ввечері повідомленні.

Відзначається, що всі курсантки у важкому стані госпіталізовані у військовий госпіталь, однією з них ампутують обидві ноги.

Водія, 1974 року народження, затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Динамо завоювало Суперкубок України-2020

Київське "Динамо" стало переможцем Суперкубка України в сезоні 2019/2020. Кияни з рахунком 3: 1 здолали донецький "Шахтар".

Поєдинок пройшов у вівторок 25 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві.

Рахунок у матчі на 20-й хвилині відкрив динамівець Карлос Де Пена. На 31-й хвилині Жерсон Родрігес забив другий гол.

Через кілька хвилин нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес допоміг своїй команді відквитати один м'яч.

Другий тайм "Динамо" провело практично без атак, проте змогло забити третій - на 83-й хвилині забив Фран Соль.

Згідно з офіційною статистикою, за весь матч "Динамо" завдало три удари по воротах. Всі три виявилися результативними.

Це третій поспіль виграний Суперкубок для"Динамо". У 2018 і 2019 роках команда обігравала гірників під керівництвом Олександра Хацкевича.

Байден пообіцяв Україні летальну зброю у разі перемоги на виборах

У разі перемоги на виборах президента США демократ Джо Байден обіцяє працювати над тим, щоб надати Україні летальне озброєння.

Про це повідомляє Голос Америки.

Така ініціатива міститься у вітальній заяві Байдена з нагоди 29-ї річниці Незалежності України, опублікованій на сторінці його виборчої кампанії.

"Як президент я проясню Кремлю, що вони повинні закінчити свою агресію і окупацію України. Адміністрація Байдена-Харріс гарантує, що Україна отримає необхідну економічну і військову підтримку, в тому числі летальне озброєння - одночасно закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху", - зазначив Байден у зверненні.

Нагадаємо, що українські воїни "дали по зубах" окупантам на Донбасі, бойовики рахують втрати.

Як повідомляла Politeka, ЗСУ блискуче розтрощили ворога на Донбасі, кадри тріумфу.

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