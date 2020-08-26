Доллар взлетит, а евро сдаст позиции, НБУ озвучил свежий прогноз: что будет с гривной

Курс валют в Украине 26 августа удивит разным поведением доллара и евро

Так, доллар 26 августа будет стоить 27,438 гривен, в то время как днем раньше его продавали по 27,39 гривен. Таким образом, «зеленые» показали небольшой рост за день.

А вот евро, наоборот, за день немного просел. 26 августа 1 евро можно будет купить за 32,4 гривны, хотя днем ранее его продавали по 32,46 гривны за евро.

На территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель совершил наезд на трех курсанток

На территории военного колледжа в Киеве на ул.Зоологической нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза… Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.

Отмечается, что все курсантки в тяжелом состоянии госпитализированы в военный госпиталь, одной из них ампутируют обе ноги.

Водителя, 1974 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Динамо завоевало Суперкубок Украины-2020

Киевское "Динамо" стало победителем Суперкубка Украины в сезоне 2019/2020. Киевляне со счетом 3:1 одолели донецкий "Шахтер".

Поединок прошел во вторник 25 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Счет в матче на 20-й минуте открыл динамовец Карлос Де Пена. На 31-й минуте Жерсон Родригес забил второй гол.

Через несколько минут нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес помог своей команде отквитать один мяч.

Второй тайм «Динамо» провело практически без атак, однако смогло забить третий - на 83-й минуте забил Фран Соль.

Согласно официальной статистике, за весь матч «Динамо» нанесло три удара по воротам. Все три оказались результативными.

Это третий подряд выигранный Суперкубок для "Динамо". В 2018 и 2019 годах команда обыгрывала горняков под руководством Александра Хацкевича.

Байден пообещал Украине летальное оружие в случае победы на выборах

В случае победы на выборах президента США демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружения.

Об этом сообщает Голос Америки.

Такая инициатива содержится в поздравительном заявлении Байдена по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании.

"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха ", - отметил Байден в обращении.

Напомним, что украинские воины "дали по зубам" оккупантам на Донбассе, боевики считают потери.

Как сообщала Politeka, ВСУ блистательно сокрушили врага на Донбассе, кадры триумфа.

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