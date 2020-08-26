Доллар взлетит, а евро сдаст позиции, НБУ озвучил свежий прогноз: что будет с гривной
Курс валют в Украине 26 августа удивит разным поведением доллара и евро
Так, доллар 26 августа будет стоить 27,438 гривен, в то время как днем раньше его продавали по 27,39 гривен. Таким образом, «зеленые» показали небольшой рост за день.
А вот евро, наоборот, за день немного просел. 26 августа 1 евро можно будет купить за 32,4 гривны, хотя днем ранее его продавали по 32,46 гривны за евро.
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На территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель совершил наезд на трех курсанток
На территории военного колледжа в Киеве на ул.Зоологической нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
"В столичную полицию поступило сообщение о том, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" совершил наезд на трех курсанток военного вуза… Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали", - говорится в обнародованном во вторник вечером сообщении.
Отмечается, что все курсантки в тяжелом состоянии госпитализированы в военный госпиталь, одной из них ампутируют обе ноги.
Водителя, 1974 года рождения, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Динамо завоевало Суперкубок Украины-2020
Киевское "Динамо" стало победителем Суперкубка Украины в сезоне 2019/2020. Киевляне со счетом 3:1 одолели донецкий "Шахтер".
Поединок прошел во вторник 25 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.
Счет в матче на 20-й минуте открыл динамовец Карлос Де Пена. На 31-й минуте Жерсон Родригес забил второй гол.
Через несколько минут нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес помог своей команде отквитать один мяч.
Второй тайм «Динамо» провело практически без атак, однако смогло забить третий - на 83-й минуте забил Фран Соль.
Согласно официальной статистике, за весь матч «Динамо» нанесло три удара по воротам. Все три оказались результативными.
Это третий подряд выигранный Суперкубок для "Динамо". В 2018 и 2019 годах команда обыгрывала горняков под руководством Александра Хацкевича.
Байден пообещал Украине летальное оружие в случае победы на выборах
В случае победы на выборах президента США демократ Джо Байден обещает работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружения.
Об этом сообщает Голос Америки.
Такая инициатива содержится в поздравительном заявлении Байдена по случаю 29-й годовщины независимости Украины, опубликованном на странице его избирательной кампании.
"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена - Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение - одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха ", - отметил Байден в обращении.
Напомним, что украинские воины "дали по зубам" оккупантам на Донбассе, боевики считают потери.
Как сообщала Politeka, ВСУ блистательно сокрушили врага на Донбассе, кадры триумфа.
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