Погода в Україні 26 серпня нагадає українцям, що до осені залишилося зовсім небагато часу
Як передає Politeka.net, згідно з прогнозом погоди, опублікованим на сайті Укргідрометцентру, в середу, 26 серпня, в більшості областей похолодає.
На півночі України очікуються дощі, а температура повітря опуститься до 22-25 градусів. Опади пройдуть у Сумській, Чернігівській та Полтавській областях.
У західних регіонах дощів не передбачається, але температура повітря опуститься до 23-25 градусів. Ночі в західних областях вже будуть по-осінньому холодними. Температура опуститься до 10-12 градусів.
У центрі і на Сході країни буде трохи тепліше. Вдень стовпчики термометра прогріються до 25-27 градусів, а в Донецькій і Луганській областях температура підніметься до 30-31 градуса.
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Повноцінне літо збережеться поки що і на півдні України. Українці зможуть насолодитися останніми курортними днями з температурою 28-30 градусів. Вночі температура в південних областях опускатиметься до комфортних 16-18 градусів.
У Києві, 26 серпня, буде прохолодно. Температура вдень - 22-24 градуси тепла, а вночі очікується 14-16 градусів. Дощу в столиці не передбачається. Погода буде хмарною.
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