Солістка популярної групи "Little Big" Соня Таюрська зачарувала відвертим виглядом з оголеними грудьми

Як повідомляє Politeka.net, в соціальній мережі "Instagram" з'явилося гаряче фото, для якого виконавиця практично повністю роздяглася.

Вона позує на тлі стіни без ліфчика, прикривши бюст руками в напівпрозорих рукавичках. Зону бікіні прикривають чорні трусики на зав'язках, а на ногах у красуні можна помітити високі чоботи. Образ Соні довершила пишна зачіска і томний погляд, дівчина надала своєму вигляду пікантності, торкнувшись щоки долонею.

Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішність Соні Таюрской, багато відзначили в коментарях, що дівчина помітно схудла:

"Такі дівчата, як зірки!) Зупиніться!))))) "; "така дама-булочка"; "А Соня то робочого характеру 🔥"; "Ну, не так, щоб вау, але прикольно"; " пожежа🔥 🔥 🔥"; " вона всіх вічно дивувала! Така вже вона була"; " мрія поета..."; "О боже мій ! я в шоці! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ "; "Взагалі респект, красуня"; " Підсушилася ДО РЕЧІ 🙌"; " Соня стає дуже схожа на Прісциллу Преслі в молодості🌝"; " була загадкою, а тепер звичайна баба. Че ми там не бачили?)) як же всі вони поспішають Скинути портки з себе"; " шикарна жінка 👍"; " обличчя актриси з чорно-білого кіно)❤️"; " яка соковита мадам, прям око радіє!))) 👏 🔥 "; "Фатальна красуня. Ой, боюся. 😂".

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