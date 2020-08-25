Солистка популярной группы "Little Big" Соня Таюрская очаровала откровенным видом с обнаженной грудью

Как сообщает Politeka.net, в социальной сети "Инстаграм" появилось горячее фото, для которого исполнительница практически полностью разделась.

Она позирует на фоне стены без лифчика, прикрыв бюст руками в полупрозрачных перчатках. Зону бикини прикрывают черные трусики на завязках, а на ногах у красотки можно заметить высокие сапоги. Образ Сони довершила пышная прическа и томный взгляд, девушка придала своему виду пикантности, коснувшись щеки ладонью.

Пользователи социальной сети оценили внешность Сони Таюрской, многие отметили в комментариях, что девушка заметно похудела:

"Такие девушки, как звёзды!) Остановитесь!)))))"; "такая дама-булочка"; "А Соня то рабочего характера 🔥"; "Ну, не так, чтобы вау, но прикольно"; "пожар 🔥🔥🔥"; "Она всех вечно удивляла! Такая уж она была"; "Мечта поэта..."; "О боже мой ! я в шоке! ❤️❤️❤️"; "Вообще респект, красотка"; "Подсушилась кстати 🙌"; "Соня становится очень похожа на Присциллу Пресли в молодости 🌝"; "Была загадкой, а теперь обычная баба. Че мы там не видели?)) как же все они торопятся скинуть портки с себя"; "Шикарная Женщина 👍"; "Лицо актрисы из черно-белого кино) ❤️"; "Какая сочная мадам, прям глаз радуется!)))👏🔥"; "Роковая красавица. Ой, боюсь. 😂".

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