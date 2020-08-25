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Долару не поздоровиться, НБУ різко змінив курс валют після свят: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 25 серпня спровокує паніку на ринку, після стрімкого зростання, долар і євро кинуться на саме дно.

Так, долар сьогодні опуститься відразу на кілька пунктів. Торги почнуться з -8,7 гривні. До середини останнього робочого дня долар впав ще більше, до -9,87 грн, але потім зумів трохи поправити ситуацію.

Євро також дістанеться від гривні, яка втратить зі старту 9,08 гривні.

Курс валют 25 серпня буде виглядати наступним чином:

100 доларів — 2739,42 гривні;

100 євро - 3246,21 гривня.

Удар по Путіну: шість країн приєдналися до "кримських" санкцій ЄС проти Росії

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції щодо Росії до 23 червня 2021 року.

Шість європейських країн підтримали рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму. Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції щодо РФ до 23 червня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті Євроради.

Йдеться про країни-кандидатів на вступ до Євросоюзу Чорногорії та Албанії, членів Європейської зони вільної торгівлі Норвегії та Ісландії, а також про Україну та Грузію.

У гуртожитку центру "Десна" прогримів вибух, є жертва

У гуртожитку 169-го Навчального центру "Десна" в понеділок, 24 серпня, прогримів вибух, в результаті якого загинула людина.

Про це повідомляє прес-служба навчального центру.

У позаслужбовий час, в одному з гуртожитків військової частини стався вибух. Зазначено, що причиною вибуху стала особиста недбалість і нехтування військовослужбовцями заходами безпеки.

За даними прес-служби "Десни", в результаті вибуху загинув один з військових. Також були травмовані ще двоє бійців, вони отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, травмована цивільна: дівчина перебувала в гостях у одного з військовослужбовців. Стан постраждалої важкий. Всі постраждалі госпіталізовані.

Нагадаємо, масштабний пожежа спалахнула під Харковом, терміново з'їхалися рятувальники: фото НП.

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