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Доллару не поздоровится, НБУ резко изменил курс валют после праздников: что будет с гривной

Курс валют в Украине 25 августа спровоцирует панику на рынке, после стремительного роста, доллар и евро устремятся на самое дно.

Так, доллар сегодня опустится сразу на несколько пунктов. Торги начнутся с -8,7 гривны. К средине последнего рабочего дня доллар рухнул еще больше, до -9,87 грн, но потом сумел немного поправить ситуацию.

Евро также достанется от гривны, которая потеряет со старта 9,08 гривны.

Курс валют 25 августа будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2739,42 гривны;

100 евро — 3246,21 гривна.

Удар по Путину: шесть стран присоединились к "крымским" санкциям ЕС против России

Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении России до 23 июня 2021 года.

Шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. Совет ЕС принял решение продлить санкции в отношении РФ до 23 июня 2021 года.

Об этом сообщается на сайте Евросовета.

Речь идет о странах-кандидатах на вступление в Евросоюз Черногории и Албании, членов европейской зоны свободной торговли Норвегии и Исландии, а также об Украине и Грузии.

В общежитии центра "Десна" прогремел взрыв, есть жертва

В общежитии 169-го Учебного центра "Десна" в понедельник, 24 августа, прогремел взрыв, в результате которого погиб человек.

Об этом сообщает пресс-служба учебного центра.

Во внеслужебное время, в одном из общежитий воинской части случился взрыв. Указано, что причиной взрыва стала личная небрежность и пренебрежение военнослужащими мерами безопасности.

По данным пресс-службы "Десны", в результате взрыва погиб один из военных. Также были травмированы еще двое бойцов, они получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, травмирована гражданская: девушка находилась в гостях у одного из военнослужащих. Состояние пострадавшей тяжелое. Все пострадавшие госпитализированы.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул под Харьковом, срочно съехались спасатели: фото ЧП.

До этого Politeka писала, что взрыв прогремел в жилом доме в Одессе: видео ЧП.

Также Politeka сообщала, что волна поджогов прокатилась по Одессе, съехались полиция и спасатели: видео ЧП.