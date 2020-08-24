44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова не перестает эпатировать публику сумасбродными выходками

Как передает Politeka.net, на этот раз звезда предстала в слишком откровенном бикини - курортное фото опубликовано в ее Инстаграм-блоге.

Так, Анастасия, которая сейчас отдыхает в Турции, предстала в деревянном домике с плетеной крышей. Знаменитость стояла рядом с большим диваном, попытавшись изогнуться в соблазнительной позе. На ней был розовый бикини с черными лямками. Волочкова опасно ухватилась за завязочки на плавках, рискуя в любой момент лишиться последних. Правда, небольшой клаптик ткани и так практические ничего не прикрывал.

Анастасия скрыла лицо за солнцезащитными очками, однако довольную улыбку все же заметить можно.

"Я очень люблю яркие краски жизни и создаю их всегда! В замечательном месте я отдыхаю.😊🌺 Здесь великолепный сервис, замечательные люди, красивая природа, чистое море и пляж, много развлечений для детей, прекрасные доброжелательные и воспитанные гости, со многими из которых мы подружились.😊👍 Но, главное, это чувство гармонии и любви, которым сейчас наполнено мое сердце.🙏🌺❤️ Я всем хочу пожелать добра и позитива! И, конечно, любви.🙏❤️ Я здесь так же щедро делюсь своим творчеством, не жалея сил и времени и на отдыхе. Я люблю дарить радость.😊", - подписала фото звезда.

К сожалению, отреагировать отзывами на пост у поклонников балерины не получилось, так как она закрыла возможность комментировать.

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