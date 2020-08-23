Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко блиснула красою під час відпочинку в басейні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Неділя -час для рожевих фламінго і басейнів!» - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Куриленко позує верхи на надувному фламінго прямо посеред басейну, ефектно застигнувши в гарячій позі. Крихітний купальник ефектно підкреслює розкішну фігуру знаменитості.

«Покатай мене, конячка», «класна. Чому ти тільки в неділю так відриваєшся?», «ось це красот!», «ось прямо дуже красиво», «абсолютна Краса», «фантастична», «красотулька», «Оля, дай поганяти фламінго», «неймовірний вид», - пишуть її шанувальники.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася фото, на якому вона сидить на тлі яскравої картинки. На задньому тлі зображені листя високих рослин і автомобіль. Вона позувала, немов сперлася на капот справжнього автомобіля. Для такої епатажної фотосесії Куриленко одягла спокусливе боді чорного кольору.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко оголилася на шикарній яхті: "вогонь».