Вот это развлечение!

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко сверкнула красотой во время отдыха в бассейне

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Воскресенье – время для розовых фламинго и бассейнов!» - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Куриленко позирует верхом на надувном фламинго прямо посреди бассейна, эффектно застыв в горячей позе. Крохотный купальник эффектно подчеркивает роскошную фигуру знаменитости.

«Покатай меня, лошадка», «классная. Почему ты только в воскресенье так отрываешься?», «вот это красот!», «вот прямо очень красиво», «абсолютная красота», «фантастическая», «красотулька», «Оля, дай погонять фламинго», «невероятный вид», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, голливудская актриса Ольга Куриленко похвасталась кадрами с отдыха на море. На них она сидит на фоне яркой картинки, а на заднем фоне виднеются высокие растения и авто.

При этом актриса якобы облокотилась на автомобиль, подчеркнув и без того роскошную фигуру черным боди с глубоким вырезом.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко оголилась на шикарной яхте: «Огонь».