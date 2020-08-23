44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова впечатлила нескромным видом рядом с мужчиной

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, сделанное во время отдыха в Турции.

Так, Волочкова предстала в миниатюрных джинсовых шортиках и красной рубашке, завязанной на животе. Балерина позировала рядом с турком, положив руку ему на плечо. По всему, Анастасия крепко уцепилась в мужчину, нахваливая его внимание и кулинарный талант.

При этом на столе перед Волочковой стоят блюда с кучей зелени. Стоит отметить, в то время, как турок предстал на фото в защитной маске, Анастасия решила показать свое лицо без нее.

В подписи артистка рассказала, кто этот мужчина и почему ей "так приятно":

"Так приятно, что менеджмент отеля уделяет внимание важности для меня легкого питания и наличие в моем рационе моего любимого со времён балетного училища отварного шпината и множества салатных листьев.🥬 Ибрагим - главный тут человек по ресторанному сервису. Так приятно, что он лично заботится о том, чтобы на обед и на ужин я не была обделена шпинатиком с тертым сыром.🙏🥬 В Турции так все вкусно! Но поскольку я ещё с детства заботясь о стройности тела, научилась есть вприглядку, то то, что вы видите в моих зелёных тарелках мне действительно вкусно!🙏🥬 Ибрагим! Ты звезда🙏👍"

Ранее мы сообщали, Волочкова выставила фото в розовом бикини. Звезда забралась на диван с ногами, встав на колени и выгнув спину.

"Моя хижина на пляже", - похвасталась балерина шикарным отдыхом.

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