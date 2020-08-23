Фітнес-модель Ана Чері захопила шанувальників відвертим пляжним образом

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе у формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про правильне харчування. До всього іншого, вона не соромиться показувати свої апетитні форми у всій своїй красі.

У мережі Instagram багато її фанатських сторінок, на яких користувачі мережі діляться знімками знаменитої моделі. Кілька годин тому вони показали знімок Чері в хижому бікіні (щоб побачити відповідне фото доскрольте сторінку до кінця).

Фотосесія проходила на екзотичному пляжі, а сама зірка одягалася в спокусливі вироби: бежевий топ, що підкреслив апетитні груди знаменитості, а також трусики-бікіні з високою посадкою і "звіриним" принтом.

Крихітні топ і трусики ледь прикривають спокусливе тіло зірки, демонструючи її пишні груди, тонку талію і стрункі ноги. Доповнили образ макіяж з акцентом на золотистий загар, а також укладка з витягнутими волоссям.

Модель буквально підкорила користувачів мережі квітучим зовнішнім виглядом на відвертому фото, тому вони почали засипати дівчину схвальними компліментами.

"Це пожежа!🌹 ", "ти божевільна ♥️💗! Ти супер! Бомба", "чудовий вид", "який ракурс🍒 💥", "ох, крихітка", "я не фотограф, але можу уявити, як ми разом", "вау, ідеально", "справжня лялька 💐😘".

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі.

Як Politeka писала, Ана Чері в крихітному вбранні зігнулася до непристойності.

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