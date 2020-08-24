Погода в Україні 24 серпня накриє ряд областей сильним дощем з грозами, місцями буде істотне похолодання
Так, на Західній Україні буде до 23-26 градусів за Цельсієм. Абсолютно всіх накриють грозові дощі, тому варто брати з собою парасольку. Вночі очікується ще "свіже" : від 14 до 18 тепла, передає Politeka.
Схожою ситуація буде і на півночі: грозові дощі й 23-25 тепла вдень. Вночі їх змінять 15-18 градусів.
А ось у центральних областях дощі накриють Вінницьку область, де похолодає вдень до 27-29 градусів. На решті частини регіону будуть комфортні 28-31 градус тепла. А ось вночі ситуація "вирівняється«: від 14 до 17 зі знаком»плюс".
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На сході навпаки - тільки сонце і спека до 27-31 тепла. Вночі похолодає до 15-20 градусів.
На сході України, згідно з прогнозом синоптиків з Укргірометцентру, буде сонячно і без дощів. Місцями можливі опади. Стовпчик термометра прогріється до 28-31 зі знаком «плюс», а ось вночі на вулиці буде до 11-13 градусів за Цельсієм.
У Києві та області синоптики прогнозують до 23-26 градусів, які супроводжуватимуть грозові дощі. Вночі похолодає до 13-17 зі знаком «плюс».
У День Незалежності на західних, північних та Вінницькій областях очікуються сильні дощі з грозами, місцями шквали до 15-20 м/с.у зв'язку з цим був оголошений I рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, що негода паралізувала рух громадського транспорту.
Як писала Politeka, синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів.
Також Politeka повідомляла, що погода підготувала особливий сюрприз, синоптики видали прогноз.