Погода в Украине 24 августа накроет ряд областей сильным дождем с грозами, местами будет существенное похолодание

Так, на западной Украине будет до 23-26 градусов по Цельсию. Абсолютно всех накроют грозовые дожди, поэтому стоит брать с собой зонт. Ночью ожидается еще «свежее»: от 14 до 18 тепла, передает Politeka.

Похожей ситуация будет и на севере: грозовые дожди и 23-25 тепла днем. Ночью их сменят 15-18 градусов.

А вот в центральных областях дожди накроют Винницкую область, где похолодает днем до 27-29 градусов. На остальной части региона будут комфортные 28-31 градус тепла. А вот ночью ситуация «выровняется»: от 14 до 17 со знаком «плюс».

На востоке наоборот – только солнце и жара до 27-31 тепла. Ночью похолодает до 15-20 градусов.

На востоке Украины, согласно прогнозу синоптиков из Укргирометцентра, будет солнечно и без дождей. Местами возможны осадки. Столбик термометра прогреется до 28-31 со знаком «плюс», а вот ночью на улице будет до 11-13 градусов по Цельсию.

В Киеве и области синоптики прогнозируют до 23-26 градусов, которые будут сопровождать грозовые дожди. Ночью похолодает до 13-17 со знаком «плюс».

В День Независимости на западных, северных и Винницкой областях ожидаются сильные дожди с грозами, местами шквалы до 15-20 м/с. В связи с этим был объявлен I уровень пожарной опасности.

Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта.

Как писала Politeka, синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов.

Также Politeka сообщала, что погода подготовила особый сюрприз , синоптики выдали прогноз.