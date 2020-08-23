Популярна британська співачка і модель Дуа Ліпа оригінально привітала друга З днем народження

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 25-річна співачка опублікувала знімок, на якому пощує поряд з чоловіком, передає Politeka.net.

Особливу увагу на знімку привертає зовнішній вигляд популярної артистки. На ній напівпрозоре мереживне плаття з величезним декольте, що більше нагадує комбінацію і не приховує відсутність бюстгальтера. Під наряд зірка одягла білі труси, а з аксесуарів на ній тонкі золоті каблучки і ледве помітний ланцюжок з кулоном. Одним словом, скромністю тут и не пахне!

Відзначимо, що Дуа Ліпа є прихильницею бодіпозитиву, тому завжди приймала себе такою, яка є, не намагаючись йти на поводу у публіки.

Правда не так давно артистка змінила колір волосся, перетворившись з брюнетки на світловолосу красуню. На такий крок вона пішла заради свого нового коханого – брата супермоделей Джіджі і Белли Хадід Анвара, який знебарвлює волосся. ОБранець співачки молодше її на чотири роки, теж працює в модельному бізнесі.

Мало хто знає, що Дуа Ліпа любить татуювання. До 20 років на тілі дівчини красувалися вже п'ять малюнків. Зупинятися на цьому знаменитість не збирається.

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