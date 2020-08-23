Популярна російська телеведуча Настя Ивлєєва з проекту "Орел і Решка" висміяла дівчат, які знімають сторіз під треки реперів

Перш, ніж порвати публіку на шматки смішним відео, дівчина спочатку "зробила" собі груди і попу, напхавши рушники під топ і в джинси, а також організувала на голові кучерики, передає Politeka.net. Образ вона доповнила малюнками по всьомуобличчю, створеними за допомогою фільтра.

Відзначимо, що процес приготування до самої пародії Настя також показала на записі, який пізніше і з'явився на її сторінці в Instagram.

Коли образ був відтворений, Івлєєва включила трек і почала активно трясти грудьми і попою на камеру, причому п'яту точку вона, за прикладом тих, кого висміювала, сунула прямо в камеру.

Закінчилося пафосне відео падінням після спроби повторити трюк з тверком біля дверей, і красномовним нецензурним словом з цього приводу.

Відзначимо, що шанувальники ведучої оцінили гумор по достоїнству. Правда, були і ті, хто вирішив підколоти дівчину, зазначивши, що, напевно, це пародія на її чоловіка, репера Елджея.

"Це найкраща культурна жінка в світі! Я обожнюю тебе, Настя. Ти мій ідеал 😂😂😂😂😂👍👍", "Дівчата, зупиніть мій ор😂 😂 😂", " я спочатку подумала пародія на свого чоловіка😁", "Елджей в шоці", – пишуть у коментарях.

Про те, що відео має шалений успіх, говорить кількість переглядів. Всього за півгодини після публікації ця цифра перевалила за 420 тисяч. Всього ж на сторінку Івлєєвої підписані 17,7 млн. чоловік.

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