Модель Міла Кузнєцова, володарка найвидатніших грудей України, підкорила дуже жіночним образом напередодні Дня Незалежності

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина з 13-м розміром бюста поділилася знімком, на якому позує в ніжному жовтому сарафані з оборками, що обрамляють значне декольте, передає Politeka.net.

Свій образ дівчина доповнила обручем у волоссі з квітами і сережками.

Не стала красуня зловживати і косметикою, підкресливши тільки очі.

"💛 💛 💛 💛 💛 💛Цей день не повториться двічі. Мить дорожча за скарби. Цей день більше не прийде. Кожна хвилина – безцінний скарб", - підписала знімок Кузнєцова.

"Дуже мудрі слова ❤️ а ти просто шикарно виглядаєш ❤", "як вам красиво в жовтому кольорі, дуже прикольне фото🔥", "ось цей образ вам дуже.....", "Красуня💝 💝 💝моя😘 😘 😘", "алмаз ...❤️❤️❤️❤️❤️❤️👏👏👏", – пишуть захоплені шанувальники.

Раніше ми розповідали, що Міла опублікувала нові кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в розкішних нарядах, перевтілившись в гарячу американську реп-виконавицю Карді Бі (Cardi B). Міла за допомогою спеціального додатку нібито стала нею в одному з кліпів.

Ми також писали, що пишногруда українка збентежила відвертим знімком на яхті. Модель продемонструвала рекордні форми в квітчастому бікіні і чорній з червоними трояндами накидці. Дівчина привідкрила легку тканину, давши шанувальникам досхочу насолодитися своїми принадами.

Нагадаємо, українка з 13-м розміром несподівано розкрила секрет свого рекордного бюста.

Також Politeka повідомляла, що українка з 13-м розміром похвалилася багатством в екстремальному купальнику.

А ще Politeka писала, що українка з 13-м розміром бюста ледве впихнула свою гордість в тісне бікіні.