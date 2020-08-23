39-річний український репер Потап збентежив кадром з дружиною, співачкою Настею Каменських в незвичайному образі

Як передає Politeka.net, артист опублікував архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, приурочивши його до Дня Державного прапора України.

У кадрі вони разом з дружиною тримають велике жовто-блакитне полотно. Сам Потап одягнений у вишиванку, а ось Настя здивувала своїм вбранням. Артистка постала в темно-синій сукні з прозорими вставками. Неможливо не звернути увагу не її пишні форми - видно, що знімку кілька років, адже на сьогодні Каменських виглядає куди стрункішою.

Крім того, користувачі звернули увагу на незвичайну зачіску Насті - дівчина начесала кучеряві локони наперед.

"З Днем Державного прапора України! 🇺🇦💙💛! Day of National Flag of Ukraine!",- підписав Потап це, безумовно, яскраве фото.

"Ух 🔥"; "Ну чого, красені ж😉"; "хто-небудь бачив хоч раз Потапа без кепки?🤔"; "Начос @kamenskux робить вітер 😂 💪 🏼 "; "Настя зараз виглядає молодше)"; "як настя схудла! боєць🔥"; "Настю не впізнати 🙄", - відреагували фанати.

Раніше ми повідомляли, Каменських розпалила публіку відвертим вбранням, в якому постане на концерті, присвяченому 15-річчю програми "Світське життя". Настя поділилася анонсом та спекотними закулісними кадрами в Instagram.

Напівпрозорий наряд вигідно підкреслив її апетитні ніжки, а також змалював пишний бюст в нескромному декольте. Дві сріблясті стрічки так і приковують увагу до стегон, а пишна кучерява зачіска довершує святковий лук.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".