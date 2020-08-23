32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк потішила публіку курортними фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала поруч з "габаритним" чоловіком в цікавому вбранні.

Так, Нікітюк, яка знаходиться зараз в Коблево, позувала у футболці леопардового забарвлення і мініатюрних темно-синіх шортиках. Роздягнений чоловік на фото був під стать їй: в леопардової панамці і з сумкою в тон, що висіла на шиї.

На одному з кадрів Леся прийняла жарку позу позаду невідомого "богатиря", що блиснув своїми волохатими грудьми, поклавши руки йому на плечі. Той аж закрив очі від задоволення.

"Відзначай подругу з якою б поїхала на море😍 👇 🏻 #tigerstyle #шальнаяімператриця # thisismylookoftheday", - підписала знімки Нікітюк.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, гадаючи, хто ж цей красень в леопарді на фото.

"😍суперські🌹"

"Круті, неперевершені👍"

"Дай ляща кнуру цьому"

"Головне!!!щоб сумка на шиї була 🤣 👌 "

"Хахаль твій?)"

"Ой классс Лесюньчик ти у нас в коблево"

"👍яка класна подруга 😉 😂 "

"Він занадто ніжний ♪"

"Її альтерего)"

Раніше ми повідомляли, Нікітюк вразила фото на сіннику. Зірка і тут відзначилася з чоловіком - водієм з шоу "Ле маршрутка" Богданом Богдановичем.

Телеведуча в одній курточці кислотно-рожевого відтінку напівлежала на покривалі. Завдяки ідеальному ракурсу стрункі стегна дівчини можна розглянути у всіх деталях.

"Хочеш великої і чистої любові, приходь на сінник"; "Леся лежить смирно, як дрова, що чекають холодну зиму"; " Леся чекає ковалера на сіннику))"; " на стилі, шкарпетки під сандалі👍 👍 😂 а Лесик, як завжди красуня🌸", - відреагували користувачі.

Нагадавши, пустотлива Нікітюк покрутила пружним багатством в одному бікіні

А ще Politeka писала, що гаряча Нікітюк блиснула дарами природи посеред ванної