32-річна українська телеведуча Леся Нікітюк потішила публіку курортними фото
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала поруч з "габаритним" чоловіком в цікавому вбранні.
Так, Нікітюк, яка знаходиться зараз в Коблево, позувала у футболці леопардового забарвлення і мініатюрних темно-синіх шортиках. Роздягнений чоловік на фото був під стать їй: в леопардової панамці і з сумкою в тон, що висіла на шиї.
На одному з кадрів Леся прийняла жарку позу позаду невідомого "богатиря", що блиснув своїми волохатими грудьми, поклавши руки йому на плечі. Той аж закрив очі від задоволення.
"Відзначай подругу з якою б поїхала на море😍 👇 🏻 #tigerstyle #шальнаяімператриця # thisismylookoftheday", - підписала знімки Нікітюк.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, гадаючи, хто ж цей красень в леопарді на фото.
"😍суперські🌹"
"Круті, неперевершені👍"
"Дай ляща кнуру цьому"
"Головне!!!щоб сумка на шиї була 🤣 👌 "
"Хахаль твій?)"
"Ой классс Лесюньчик ти у нас в коблево"
"👍яка класна подруга 😉 😂 "
"Він занадто ніжний ♪"
"Її альтерего)"
Раніше ми повідомляли, Нікітюк вразила фото на сіннику. Зірка і тут відзначилася з чоловіком - водієм з шоу "Ле маршрутка" Богданом Богдановичем.
Телеведуча в одній курточці кислотно-рожевого відтінку напівлежала на покривалі. Завдяки ідеальному ракурсу стрункі стегна дівчини можна розглянути у всіх деталях.
"Хочеш великої і чистої любові, приходь на сінник"; "Леся лежить смирно, як дрова, що чекають холодну зиму"; " Леся чекає ковалера на сіннику))"; " на стилі, шкарпетки під сандалі👍 👍 😂 а Лесик, як завжди красуня🌸", - відреагували користувачі.
Нагадавши, пустотлива Нікітюк покрутила пружним багатством в одному бікіні
А ще Politeka писала, що гаряча Нікітюк блиснула дарами природи посеред ванної