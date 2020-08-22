Первый выходной из длительного уикэнда в Украине запомнится неожиданными "сюрпризами" от погоды

Об этом пишет Politeka.net.

Как сообщают в Укргидрометеоцентре, сегодня, 22 августа, в Украине будет дождливо.

По прогнозам синоптиков, больше всего не повезет жителям Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и крымчанам.

В этих регионах пройдут грозовые дожди, а температура воздуха упадет на несколько градусов. Днем синоптики обещают до +27 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов.

В остальных украинских регионах осадков не ожидается. На Западе температура днем от +26 до +30 градусов, а ночью - от 13 до 17. Аналогичная ситуация в северных и центральных областях.

В Киеве сегодня, 22 августа, также будет солнечно и без осадков. Днем воздух в столице прогреется до отметки в +26, а ночью похолодает до +18 градусов.

Ранее мы рассказывали о погоде, которая может ожидать украинцев осенью.

Синоптики уверяют, что осень в этом году будет прохладной и дождливой. Ранние заморозки эксперты прогнозируют уже в сентябре, но в октябре погода еще даст украинцам насладиться теплом.

Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта: кадры разрушений

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