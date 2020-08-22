Первый выходной из длительного уикэнда в Украине запомнится неожиданными "сюрпризами" от погоды
Об этом пишет Politeka.net.
Как сообщают в Укргидрометеоцентре, сегодня, 22 августа, в Украине будет дождливо.
По прогнозам синоптиков, больше всего не повезет жителям Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областей и крымчанам.
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В этих регионах пройдут грозовые дожди, а температура воздуха упадет на несколько градусов. Днем синоптики обещают до +27 градусов, а ночью похолодает до +18 градусов.
В остальных украинских регионах осадков не ожидается. На Западе температура днем от +26 до +30 градусов, а ночью - от 13 до 17. Аналогичная ситуация в северных и центральных областях.
В Киеве сегодня, 22 августа, также будет солнечно и без осадков. Днем воздух в столице прогреется до отметки в +26, а ночью похолодает до +18 градусов.
Ранее мы рассказывали о погоде, которая может ожидать украинцев осенью.
Синоптики уверяют, что осень в этом году будет прохладной и дождливой. Ранние заморозки эксперты прогнозируют уже в сентябре, но в октябре погода еще даст украинцам насладиться теплом.
Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта: кадры разрушений
А еще Politeka писала, что жара до +36 и ливни с градом: синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов
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