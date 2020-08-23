Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковски захопила відразу двома стильними образами на відпочинку

Знаменитість кожен день відпочиває на пляжі або займається активними прогулянками разом з подругами. Оскільки Емілі не любить займатися спортом в спортзалі, вона вважає за краще багато рухатися і розслаблятися на природі.

При цьому струнка модель намагається вибирати зручний одяг, як це показано на фото, опублікованих на спеціальних фан-сторінках Ратаковскі в Instagram. Емілі поєднує ліфі від купальників разом з міні-спідницями або короткими шортиками.

Також Ратаковскі під час публічних виходів у світ любить зручний одяг - обтягуючі сукні, акуратні туфлі на підборах і проста зачіска, рідше - зав'язані в хвіст волосся. Емілі не любить макіяж, тому доповнює образи прикрасами, капелюхами та іншими деталями.

Знаменитість любить природну красу, тому на її сторінці в соціальній мережі Instagram все більше кадрів, які демонструють її гідності в природному і природному вигляді. Без макіяжу і укладок Емілі з'являється як на публіці, так і вдома. І цей раз не став винятком.

Струнка модель вирішила показати свою фігуру у всій красі і підкреслила свої достоїнства одним простим білизною і досить коротеньким домашнім топом, під яким навіть не було ліфчика. Емілі захопила виглядом, адже позувала перед дзеркалом, давши можливість шанувальникам побачити себе з різних сторін.

"Звідки сорочка❤️", "чудово ❤ ️" « " виглядає як завжди супер😍 🔥❤️", «вау !!!!!!! я в шоці. Ти красива", "такий бадьорий вигляд", "це ципочка, яку я описав багато років тому з дивним пупком-Емілі", "я люблю твої фотографії", " красиве бікіні😍 😍"» «кращий прес всіх часів👏 😍", " ідеально«», «класна !!!!", "Коли будеш самим собою, розкривай краще", "нічого собі неймовірна красуня прямо тут", - написали користувачі.

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