Російська телеведуча Анфіса Чехова похвалилася в мережі новим свіжим образом, в якому провела "робочий" вихідний

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Шматочок з моїх звичайних робочих буднів... Ой... сьогодні ж начебто вихідний🙄, мабуть на дачах пузики грієте? Шампусик п'єте? А ми чайку сьорбнемо - і в кадр", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Чехова позує в ефектному мінісукні, закинувши при цьому ногу на ногу. В руках у красуні чай, а позаду неї працює стиліст. Уточнимо, що сьогодні телеведуча знімала нову серію популярного шоу про моделі.

«Красуня! А тапки взагалі відпад», «ви Така впевнена в собі! Я захоплююся вами», «Точно, шампусик», «ви завжди невідрозимі, Анфіса», «тапочки ще треба поміняти з мордочкою «картоплі» в самий раз», «які ніжки красиві, ммм», - пишуть її шанувальники.

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На фото Чехова позує в толстовці й з розпущеним волоссям. Анфіса посміхається на камеру, показуючи білосніжні зуби й свіжий макіяж. Зірка знімала себе на телефон, демонструючи вид водойми ззаду себе.

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