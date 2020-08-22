Російська співачка і ведуча проекту " Дом-2" Ольга Бузова показала, як впала під час тренувань на льоду, викликавши неоднозначну реакцію мережі

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Інстраграм 34-річна знаменитість виклала кадри, де вона катається на льоду зі своїм партнером і, в якийсь момент, теледива не втрималася і впала.

"Без падінь, не буває перемог️так заспокоюю я себе після сьогоднішнього тренування ️ але як же це боляче падати на лід ️ ️ нічого, кажу я собі, вередувати і плакати ніколи, встала і поїхала далі ️ поболить і пройде✊ 🏻",- підписала Бузова.

Користувачі почали коментувати побачене. Їхні думки розділилися, одні почали захоплюватися Ольгою, підбадьорювати її і говорити, що вона «боєць», інші, навпаки, розкритикували, назвавши «колодою».

"Ольга колода. Вона нічого не може робити і вічно трусить. Тушонку не з'їла, в келиху потонула, і тут слова катається. Навіщо себе гвалтувати. Знімай Тік струм", " це пише корова на льоду?! Алоо», " ти молодець! 🔥 все зможеш😘 😍 я вже чекаю випусків цієї програми❤️ просто розумничка", «Оленька, всі твої перемоги тільки твоїм старанністю тобі і дістаються! Так тримати!!! Бажаю тобі успіхів у цьому льодовому шоу, і звичайно Перемоги! !!", "Хтось ще дивиться ці шоу??«, "Ольга, захоплююся тобою", " чим тут можна захоплюватися, не розумію? Фууу...вона звикла все на камеру, і щоб дружно пошкодували! Огидно, бридко стало на неї дивитися...Люди, які люблять і так пошкодують, а коли це підносити спеціально! Це жахливо", - пишуть люди.

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати.

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає.