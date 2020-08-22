Під час карантину українці можуть отримати від держави допомогу в розмірі не менше однієї тисячі гривень

Як повідомляє Politeka.net, Міністерство економіки та Державна служба зайнятості опублікували інформацію про те, які виплати покладаються громадянам.

Так українцям до 35 років без страхового стажу зобов'язані виплачувати допомогу з безробіття строком на 180 календарних днів : від однієї тисячі гривень на період карантину і 30 днів після нього, а потім сума зменшиться до 650 гривень на місяць. Якщо немає трудового стажу або вік більше 35 років-допомога не дадуть. В цілому розмір виплат залежить від середньої заробітної плати, періоду без роботи і стажу:

до двох років-50%;

від двох до шести років – 55%;

від шести до десяти років-60%;

більше десяти років-70%.

У зв'язку з ослабленням карантину Центри зайнятості відновили роботу, і українці можуть знову звернутися до них за допомогою з безробіття. Прес-служба Державного центру зайнятості повідомляє, що більшість відділень у "зеленій" зоні епідемічної небезпеки повертаються до звичайного режиму, а от у "червоних" будуть закриті.

Будь-який бажаючий може зареєструватися в центрі, незалежно від місця проживання. При цьому не обов'язково йти особисто - під час карантину безробітним громадянам достатньо заповнити дві заяви і відправити їх по електронній пошті. Після реєстрації потрібно, все таки, відвідати відділення і принести з собою ряд документів:

- паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України;

- облікова картка платника податків;

- трудова книжка (цивільно-правовий договір або документ, що підтверджує період зайнятості);

- документ про освіту або військовий квиток.

При втраті трудової книжки людина може подати дублікат трудової книжки, довідку з архіву про прийняття та звільнення, цивільно-правовий договір або інший документ, що підтверджує зайнятість громадянина в певний період. Варто відзначити, що трудова книжка буде потрібно не тільки при реєстрації, але при кожному візиті в Центр зайнятості.

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