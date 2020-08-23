Погода в Україні 23 серпня випробує на міцність громадян в "улюблених" регіонах, які накриють найсильніші зливи

Так, на заході України будуть сильні дощі, які «обійдуть стороною» лише Тернопільську та Рівненську області. Повітря прогріється до 24-28 градусів тепла, а ось вночі похолодає до 15-17 за Цельсієм, передає Politeka.

На Півночі сьогодні синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів, а також 25-28 градусів зі знаком «плюс». Вночі ж на вулиці буде від 14 до 17 градусів тепла.

У центральних регіонах також буде неймовірна спека, на вулиці повітря прогріється до 25-29 градусів тепла. Вночі ж очікуються "свіжі" 14-17 тепла.

Схожа ситуація буде і на півдні України. Тепла погода, в районі 26-29 градусів, буде супроводжуватися невеликою хмарністю. А ось вночі показник опуститься до 15-17 градусів зі знаком «плюс».

На Сході сьогодні очікуються денні 24-27 тепла і сонце. Вночі ж температура опуститься до 14-17 градусів зі знаком «плюс».

У Києві та області синоптики з Укргідрометцентру прогнозують 26-28 спеки, а от вночі похолодає до 15-17 градусів. Дощів не передбачається, хоча і буде хмарно.

Сьогодні в більшості західних і Полтавської області буде підвищений рівень пожежної небезпеки.

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