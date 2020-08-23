Погода в Украине 23 августа испытает на прочность граждан в «любимых» регионах, которые накроют сильнейшие ливни

Так, на западе Украины будут сильные дожди, которые «обойдут стороной» лишь Тернопольскую и Ровенскую области. Воздух прогреется до 24-28 градусов тепла, а вот ночью похолодает до 15-17 по Цельсию, передает Politeka.

На севере сегодня синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков, а также 25-28 градусов со знаком «плюс». Ночью же на улице будет от 14 до 17 градусов тепла.

В центральных регионах также будет невероятная жара, на улице воздух прогреется до 25-29 градусов тепла. Ночью же ожидаются «свежие» 14-17 тепла.

Похожая ситуация будет и на юге Украины. Теплая погода, в районе 26-29 градусов, будет сопровождаться небольшой облачностью. А вот ночью показатель опустится до 15-17 градусов со знаком «плюс».

На востоке сегодня ожидаются дневные 24-27 тепла и солнце. Ночью же температура опустится до 14-17 градусов со знаком «плюс».

В Киеве и области синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют 26-28 жары, а вот ночью похолодает до 15-17 градусов. Дождей не предвидится, хотя и будет облачно.

Сегодня в большинстве западных и Полтавской области будет повышенный уровень пожарной опасности.

Напомним, смерч пронесся на Одесчине: видео разрушительной стихии.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили украинцев об опасности: "Закрывайте окна, к водоемам - ни ногой"

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