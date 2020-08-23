Погода в Украине 23 августа испытает на прочность граждан в «любимых» регионах, которые накроют сильнейшие ливни
Так, на западе Украины будут сильные дожди, которые «обойдут стороной» лишь Тернопольскую и Ровенскую области. Воздух прогреется до 24-28 градусов тепла, а вот ночью похолодает до 15-17 по Цельсию, передает Politeka.
На севере сегодня синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков, а также 25-28 градусов со знаком «плюс». Ночью же на улице будет от 14 до 17 градусов тепла.
В центральных регионах также будет невероятная жара, на улице воздух прогреется до 25-29 градусов тепла. Ночью же ожидаются «свежие» 14-17 тепла.
Бесцеремонная Королева ублажила Тарзана на глазах у престарелого Винокура: "встала на колени и..."
ЧП с украинской звездой на курорте, всплыли первые подробности: "За волосы вытаскивал..."
Бесстрашный Лазарев выпустил на волю своего дикого зверя, мощное фото: "Боже, какие..."
Молодящаяся Пугачева в прозрачной юбке дала полюбоваться своими 70-летними формами: "Ноги от ушей!"
Похожая ситуация будет и на юге Украины. Теплая погода, в районе 26-29 градусов, будет сопровождаться небольшой облачностью. А вот ночью показатель опустится до 15-17 градусов со знаком «плюс».
На востоке сегодня ожидаются дневные 24-27 тепла и солнце. Ночью же температура опустится до 14-17 градусов со знаком «плюс».
В Киеве и области синоптики из Укргидрометцентра прогнозируют 26-28 жары, а вот ночью похолодает до 15-17 градусов. Дождей не предвидится, хотя и будет облачно.
Сегодня в большинстве западных и Полтавской области будет повышенный уровень пожарной опасности.
Напомним, смерч пронесся на Одесчине: видео разрушительной стихии.
Как сообщала Politeka, синоптики предупредили украинцев об опасности: "Закрывайте окна, к водоемам - ни ногой"
Также Politeka писала, что полчища ядовитых существ атаковали курорты в Украине: появилось видео.