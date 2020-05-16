Известная певица Ольга Меганская, солистка группы "ВИА Гра", показала необычный образ в красном

На фото Ольга позировала в красном пиджаке и черном белье. Девушка стала в профиль и показала сочную пятую точку, улыбаясь на камеру. Как оказалось, кадр был сделан еще в 2018 году, когда красотка была на первой фотосессии группы "ВИА Гра". Фотография получилась очень соблазнительной и красивой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Апрель 2018. Первая фотосессия в составе ВИА Гры... Вспоминаю с любовью. Берите пример. Кастинг Меладзе", - написала Ольга.

Фанаты оставили почти две тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Оля. Теперь вы должны стать фронтвумен в виагре. Вы лучшая. Только вы идеальная главная солистка ВИА Гры", "Жара", "Останьтесь дуэтом с Ульяной! Так лучше будет", "Красотка", "Безумно красивая ! Никакой пошлости и вульгарности", "Оля,ну ты прямо здесь прелесть", "Как всегда шикарная".

Ранее мы сообщали, что брюнетка из "ВИА Гры" ошеломила красотой в платье, как у Анджелины Джоли.

На коротком ролике Меганская позирует в шикарном черном платье с блестками. Ольга себя снимала на телефон в зеркало и соблазнительно покрутила пятой точкой. Волосы у певицы были распущены и пышно уложены.

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