Известная певица Ольга Меганская, солистка группы ВИА Гра, показала, как моется в душе

Соответствующие видео появилось на странице знаменитости в Инстаграм, передает (чтобы просмотреть – доскролльте страницу до конца)

На коротком видео красотка позирует в черном бикини, стоя в душе, чем произвела настоящий «бум».

На видео можно оценить идеальную фигуру артистки.

«Съемка нового видеоклипа своими силами», - так загадочно подписала видео знаменитость.

Пользователи сети не остались равнодушными и принялись комментировать увиденное. Многие начали интересоваться, когда выйдет новый клип.

«Правильно) зачем все эти режиссёры и операторы, когда есть Уля😉», Когда ждать нового клипа?», «Время нынче такое, когда солистки группы берут инициативу в свои руки! 🤣🔥», «Шикарная», «Красотка», «Девушка мечта», - пишут хвалебные комментарии.

Ранее мы сообщали, что певица и модель Ольга Меганская поделилась с поклонниками откровенным снимком.

Ради пикантного снимка девушка скинула с себя рубашку, оставшись в одном бюстгальтере. Меганская смотрит в даль, сжав свою грудь руками, чтобы она выглядела еще большее.

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