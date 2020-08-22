У вересні українці можуть відзначити понад 20 свят, але вихідних буде набагато менше
Як повідомляє Politeka.net, в перший місяць осені не буде додаткових днів для відпочинку. В Україні офіційно передбачено 22 робочих дні і всього вісім вихідних - суботи та неділі. Однак у вересні українців чекають цікаві свята, включаючи міжнародні, і пам'ятні дати.
1 вересня – День Знань
2 вересня – День закінчення Другої світової війни, День нотаріальної служби.
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5 вересня – Міжнародний день благодійності
6 вересня – День підприємців
8 вересня – День солідарності журналістів, Міжнародний день грамотності.
9 вересня – Міжнародний день краси, День дизайнера-графіка, День тестувальників.
10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубств.
12 вересня – День українського кіно, День програміста, День фізкультури і спорту.
13 вересня – День танкіста, День пам'яті жертв фашизму, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
15 вересня – Міжнародний день демократії.
16 вересня – День HR-менеджера, Міжнародний день озонової оболонки Землі.
17 вересня – День українського рятувальника.
19 вересня – День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора.
18-20 вересня – Рош Ха-Шана, який також називають єврейським Новим роком.
20 вересня – Всесвітній День батька, День працівників лісу, День рекрутера.
21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день миру.
22 вересня – День партизанської слави, День осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобілів.
24 вересня – Всесвітній День моря.
26 вересня – Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Всесвітній день контрацепції.
27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього, Всесвітній день туризму, Міжнародний день глухих, День машинобудівника, День вихователів.
28 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, Всесвітній день Серця, День отоларинголога, Всесвітній день боротьби проти сказу.
30 вересня – Міжнародний день перекладача, День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек.
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