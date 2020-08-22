Є багато приводів відзначити

У вересні українці можуть відзначити понад 20 свят, але вихідних буде набагато менше

Як повідомляє Politeka.net, в перший місяць осені не буде додаткових днів для відпочинку. В Україні офіційно передбачено 22 робочих дні і всього вісім вихідних - суботи та неділі. Однак у вересні українців чекають цікаві свята, включаючи міжнародні, і пам'ятні дати.

1 вересня – День Знань

2 вересня – День закінчення Другої світової війни, День нотаріальної служби.

5 вересня – Міжнародний день благодійності

6 вересня – День підприємців

8 вересня – День солідарності журналістів, Міжнародний день грамотності.

9 вересня – Міжнародний день краси, День дизайнера-графіка, День тестувальників.

10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубств.

12 вересня – День українського кіно, День програміста, День фізкультури і спорту.

13 вересня – День танкіста, День пам'яті жертв фашизму, День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

15 вересня – Міжнародний день демократії.

16 вересня – День HR-менеджера, Міжнародний день озонової оболонки Землі.

17 вересня – День українського рятувальника.

19 вересня – День фармацевтичного працівника, День винахідника і раціоналізатора.

18-20 вересня – Рош Ха-Шана, який також називають єврейським Новим роком.

20 вересня – Всесвітній День батька, День працівників лісу, День рекрутера.

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день миру.

22 вересня – День партизанської слави, День осіннього рівнодення, Всесвітній день без автомобілів.

24 вересня – Всесвітній День моря.

26 вересня – Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Всесвітній день контрацепції.

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього, Всесвітній день туризму, Міжнародний день глухих, День машинобудівника, День вихователів.

28 вересня – День пам'яті трагедії Бабиного Яру, Всесвітній день Серця, День отоларинголога, Всесвітній день боротьби проти сказу.

30 вересня – Міжнародний день перекладача, День усиновлення, Всеукраїнський день бібліотек.

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