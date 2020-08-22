Есть много поводов отметить

В сентябре украинцы могут отметить более 20 праздников, но выходных будет намного меньше

Как сообщает Politeka.net, в первый месяц осени не будет дополнительных дней для отдыха. В Украине официально предусмотрено 22 рабочих дня и всего восемь выходных - субботы и воскресенья. Однако в сентябре украинцев ждут интересные праздники, включая международные, и памятные даты.

1 сентября – День знаний

2 сентября – День окончания Второй мировой войны, День нотариальной службы.

5 сентября – Международный день благотворительности

6 сентября – День предпринимателей

8 сентября – День солидарности журналистов, Международный день грамотности.

9 сентября – Международный день красоты, День дизайнера-графика, День тестировщиков.

10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.

12 сентября – День украинского кино, День программиста, День физкультуры и спорта.

13 сентября – День танкиста, День памяти жертв фашизма, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

15 сентября – Международный день демократии.

16 сентября – День HR-менеджера, Международный день озоновой оболочки Земли.

17 сентября – День украинского спасателя.

19 сентября – День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора.

18-20 сентября – Рош Ха-Шана, который также называют Еврейским Новым годом.

20 сентября – Всемирный день отца, День работников леса, День рекрутера.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день мира.

22 сентября – День партизанской славы, День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобилей.

24 сентября – Всемирный день моря.

26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции.

27 сентября – Воздвижение креста Господня, Всемирный день туризма, Международный день глухих, День машиностроителя, День воспитателей.

28 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, Всемирный день сердца, День отоларинголога, Всемирный день борьбы против бешенства.

30 сентября – Международный день переводчика, День усыновления, Всеукраинский день библиотек.

Напомним, восемь дополнительных выходных: украинцев ждет грандиозный «подарок», подробности

Как писала Politeka, три Спаса в 2020-м в Украине: основные традиции праздников и что важно знать

Также Politeka писала, выходные на День Независимости, сколько украинцы будут гулять: "Вплоть до..."