В сентябре украинцы могут отметить более 20 праздников, но выходных будет намного меньше
Как сообщает Politeka.net, в первый месяц осени не будет дополнительных дней для отдыха. В Украине официально предусмотрено 22 рабочих дня и всего восемь выходных - субботы и воскресенья. Однако в сентябре украинцев ждут интересные праздники, включая международные, и памятные даты.
1 сентября – День знаний
2 сентября – День окончания Второй мировой войны, День нотариальной службы.
Звезда фильмов из "Квартал 95" показала свой цветочек прямо на берегу моря: "Зачем так..."
Русская Кардашьян без стыда выпятила свои шары в провокационной позе: "Какой потенциал!"
Выяснилось, как через 10 лет будет выглядеть дочь Аллы Пугачевой и Галкина: "Живая кукла Барби!"
Остановилось сердце народной артистки Украины: "ее талантом восхищались миллионы"
5 сентября – Международный день благотворительности
6 сентября – День предпринимателей
8 сентября – День солидарности журналистов, Международный день грамотности.
9 сентября – Международный день красоты, День дизайнера-графика, День тестировщиков.
10 сентября – Всемирный день предотвращения самоубийств.
12 сентября – День украинского кино, День программиста, День физкультуры и спорта.
13 сентября – День танкиста, День памяти жертв фашизма, День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
15 сентября – Международный день демократии.
16 сентября – День HR-менеджера, Международный день озоновой оболочки Земли.
17 сентября – День украинского спасателя.
19 сентября – День фармацевтического работника, День изобретателя и рационализатора.
18-20 сентября – Рош Ха-Шана, который также называют Еврейским Новым годом.
20 сентября – Всемирный день отца, День работников леса, День рекрутера.
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день мира.
22 сентября – День партизанской славы, День осеннего равноденствия, Всемирный день без автомобилей.
24 сентября – Всемирный день моря.
26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день контрацепции.
27 сентября – Воздвижение креста Господня, Всемирный день туризма, Международный день глухих, День машиностроителя, День воспитателей.
28 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, Всемирный день сердца, День отоларинголога, Всемирный день борьбы против бешенства.
30 сентября – Международный день переводчика, День усыновления, Всеукраинский день библиотек.
Напомним, восемь дополнительных выходных: украинцев ждет грандиозный «подарок», подробности
Как писала Politeka, три Спаса в 2020-м в Украине: основные традиции праздников и что важно знать
Также Politeka писала, выходные на День Независимости, сколько украинцы будут гулять: "Вплоть до..."