Согласно законодетальству, День независимости Украины, 24 августа, является выходным днем

В этом году праздник выпадает на понедельник, соответственно украинцы будут отдыхать три дня подряд, 22, 23 и 24 августа, вплоть до вторника, 25 августа.

Следовательно, рабочие дни после Дня Независимости начнутся со вторника и продлятся по пятницу включительно. Отметим также, что в это воскресенье, 23 августа, украинцы будут праздновать День государственного флага.

Ранее мы сообщали, на ближайших выходных украинцев ждет серьезное испытание. В конце августа произойдут несколько геомагнитных всплесков, а во время упомянутых выше длительных выходных, ожидается сильнейшая магнитная буря.

По прогнозам специалистов, с 20 по 23 августа в Украине резко изменится погода, вместе с которой претерпит изменения и геомагнитная обстановка. Все вместе это сильно повлияет на самочувствие людей. Особенно тяжело будет тем, кто метеочувствителен.

При небольших магнитных бурях они могут испытывать общее недомогание, повышенную утомляемость или раздражение, а во время штормов ко всему этому добавятся головные боли, значительное ухудшение самочувствия, приступы агрессии. Возможны такие серьезные симптомы как тахикардия, приступы мигрени, сонливость или бессонница.

Чтобы пережить магнитные бури с минимальными страданиями, необходимо заранее запастись лекарствами, всегда иметь при себе воду и головные уборы, избегать стрессов, соблюдать правильный рацион питания и поддерживать водный баланс организма.

Напомним, украинцев предупредили об уникальном явлении, что нужно знать о звездопаде Персеиды.

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