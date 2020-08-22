Американська фітнес-модель Ана Чері перетворилася на справжню "Диво-жінку" з коміксів

Так, Ана дуже любить тематично фотосесії, тому в її профілі в соціальній мережі Instagram можна знайти не тільки спекотні фото з тренувань і відео з вправами для всіх груп м'язів, але ще і яскраві фото з косплеєм безлічі різних персонажів. Наприклад, спеціально до Дня "Зоряних воїн" Ана приміряла на себе образ принцеси Леї.

А сьогодні Ана продемонструвала жаркий образ-образ "Чудо-жінки" з коміксів. Спеціально для цього дівчина приміряла класичний костюм супергероїні і зняла досить провокативний ролик в пікантному вбранні.

"Якийсь веселий косплей! Мій улюблений супергерой DC ❤️ хто ваш улюблений супергерой?!? DC або Marvel? У цьому відео про Чудо-жінку так багато всього, але ви повинні перевірити це посилання в моїй біографії 😆❤️✨«, - написала Ана.

Ось як відреагували фанати:

"Чудо-жінка і Бетмен❤️ але я теж люблю Марвел😍 🔥❤",» я б додав Це в свою історію, але я не хочу, щоб хто-небудь це побачив. Лол 😂. Я б вважав за краще тримати вас всіх при собі", " Боже мій. У тебе голова паморочиться. Ти виглядаєш так красиво", " Вау, я не можу перестати дивитися, це приголомшливо! 🔥 😍 » , "У тебе випадково є костюм Рятувальників Малібу? 😍 » , «Святий Добрий Господь😍 😍 😍 😍 😍 😍», "Немає нічого кращого, ніж це".

Також молода фітнес-модель вирішила поділитися спекотним літнім кадром, на якому позувала в незвичайному монокіні. Цього року особливо популярні моделі з смужкою тканини під грудьми основою, при якій груди зовсім не приховується тканиною, а навпаки підкреслюється нею.

Ана не встояла від трендового образу і одягла червоний купальник з пікантним вирізом. При цьому зірці також вдалося вигідно підкреслити і свої стегна. Спортсменка любить акцентувати увагу на фігурі, адже саме це прославило її в соціальній мережі Instagram.

"Це червоне бікіні! ❤ ️ Скажи мені, тобі подобається літня спека 🔥 чи тобі подобається ця холодна погода? Ви знаєте, я люблю, коли гаряче !!",- пише Ана.

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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