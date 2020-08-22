35-річний український телеведучий Володимир Остапчук похвалився разом з коханою сімейними буднями на відпочинку

Кілька днів тому артист разом з 30-річною жінкою оголосив про свої заручини. Через рік після знайомства чоловік вирішив зробити пропозицію Христині, з якою почав відносини фактично відразу після розлучення.

Користувачі негативно поставилися до такого швидкого рішення одружитися, враховуючи, що попередній шлюб шоумена з тріском розвалився. Втім, сам шоумен і його кохана на реакцію користувачів Instagram не звертають ніякої уваги.

Пара насолоджується часом один з одним, показує свої будні в розділі Сторі, коментуючи чи не кожну дію, і знімає забавні ролики на відпочинку. Зараз кохані відпочивають на курорті, тому Христина показала, як проводить час з Володимиром з ранку і до вечора.

Струнка красуня захопила орбазом в купальнику, поки сам Володимир вмивався і жартував під час зйомки. Після Христина блиснула своїм образом вже біля басейну.

Ми також писали, що кілька днів тому пара повернулася з відпочинку в Туреччині, де пробула кілька тижнів і навіть розповіла про враження про свою відпустку під час пандемії. При цьому пара також не стала приховувати, що були і недоліки в їх подорожі. Втім, за словами Христини, вона дуже задоволена, на курортній зоні є чим спокуситися і яскраві фото в її профілі в Instagram тому підтвердження.

На одному з таких фото дівчина показала, як веселилася на пляжі в модному бікіні зі шнурівкою на грудях яскраво-морквяного відтінку:

"Хочу заспівати Оду любові Всесвіту і свого життя! Дякую за все! Я щаслива і гармонійна! Дякую за достаток всього, що маю! Я люблю тебе життя!🤍 🕊 Якщо ви сьогодні в такому ж настрої, подякуйте, хто б у що не вірив, - це неймовірно важливо!» ,- розповіла Христина.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про шлюб телеведучого: "я з тих жінок, які..".

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