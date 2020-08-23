Відома українська співачка Надя Дорофєєва показала свою стрункість в купальнику

Артистка володіє неймовірною фігурою, якою не гріх похвалитися, пише Politeka.net. Красуня нерідко публікує в Instagram фото в бікіні, як і в цей раз.

На одному з останніх фото Дорофєєва постала в купальнику сіро-білого кольору. Тонкі лямки натягнулися під вагою принад красуні. Також не можна не помітити, що крихітні трикутники тканини ідеально підкреслили груди знаменитості.

Зірка завершила образ солом'яним капелюшком і яскравим макіяжем. Надя не дивилася в камеру, а відкрила губи і дивилася вдалину.

За годину пост зібрав майже 60 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ох, же і самка вогняна 😎🔥", "Ван лав😍❤️ просто крашиха😍😄👑", "Я в купальник твій закохалася🔥", "Останні дні літа 😢", "Мій улюблений капелюх😍", "Купальник космос", "Яка красуня😻", "Ваауууу", "Богиня 🔥😍", "На що дивишся, дівчино?", "Богиня не земна😍 😂 👍", "пожежонебезпечна", "Боже Ти найкрасивіша🔥 💜 😍", - написали користувачі мережі.

Раніше повідомлялося, що Надя Дорофєєва була в рожевому топі, який ледве вмістив пишну красу дівчини. Надя доповнила образ джинсами з рожевими елементами. Дорофєєва стояла на тлі знімальної апаратури на підборах, демонструючи ідеальну фігуру.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва позувала у дворі свого особняка, безтурботно розкинувшись прямо на газоні. При цьому на співачці зовсім немає одягу. Зірка лежала на животі, кокетливо гримасуючи на камеру. Єдиний елемент одягу на фото - джинсові шортики.

Нагадавши, грайлива Дорофєєва зняла з себе все і розвалилася на галявині: "травичка не лоскоче".

Як повідомляла Politeka, мокра Дорофєєва побешкетувала в басейні в мікро купальнику, Потап не витримав.

Також Politeka писала, що спекотна Дорофєєва в бунтарському образі рок-Діви побешкетувала на вулиці: "ось так скромниця!".