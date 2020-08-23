Відома модель, починаюча актриса Емілі Ратаковськи спокусила розкішним виглядом в коротенькому топі

Модель регулярно ділиться різними фото в Instagram, повідомляє Politeka.net. Деякі знімки дублюють шанувальники артистки у фан-групах. Так, на одній з таких сторінок з'явилися ніжні і, одночасно, гарячі знімки Ратаковськи.

Красуня позувала в сміливому топіку на товстих бретельках. Великий виріз виглядав ідеально завдяки грудям, що випирають з нього.

Довжина одягу дозволила насолодитися видами на найтоншу талію і пружний живіт. Також підкреслили стрункість і сині джинси.

Образ моделі завершили різні аксесуари.

Емілі розпустила гарне волосся і всіляко згиналася на стільці. Красуня демонструвала свою шикарну фігуру, при цьому губи її були відкриті, а очі не відривалися від об'єктива.

За дві години пост зібрав всього 36 лайків і жодного коментаря, адже група тільки набирає популярність.

До слова пости на сторінці зірки збирають тисячі лайків за лічені хвилини, адже вона "крихітка на мільйон".

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи позувала стоячи на яскраво-зеленому газоні. Вона перебувала спиною до камери. Фотограф зняв красуню знизу, тим самим відобразивши спокусливі сідниці в бікіні.

Стрункі накачані ніжки і апетитні "булочки" в купальнику - хіба це не досконалість, тільки бікіні зайве.

Раніше повідомлялося, Емілі Ратаковськи вирішила показати свою фігуру у всій красі і підкреслила свої достоїнства одною простою білизною і досить коротеньким домашнім топом, під яким навіть не було ліфчика. Модель захопила виглядом, давши можливість шанувальникам побачити себе з різних сторін.

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